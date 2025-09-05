Zabıta Haftası'nda Anlamlı Ziyaret: Kızılay'dan Silivri Zabıtasına Teşekkür

Silivri Kadın Kızılayı ve Genç Kızılay’dan Zabıta Müdürüne Ziyaret

Zabıta Haftası kapsamında Kadın Kızılayı ve Genç Kızılay üyeleri, Silivri Zabıta Müdürü Uğur Tozlu ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerini ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, kamu düzeninin sağlanması adına gece gündüz görev yapan zabıta personeline teşekkür edilerek hediyeleri takdim edildi.

“Toplumsal Düzenin Sessiz Kahramanları”

Ziyarette konuşan temsilciler, zabıta teşkilatının vatandaşın huzuru, sağlığı ve güvenliği için büyük özveriyle çalıştığını vurgularken, bu özel hafta vesilesiyle emeklerinin hatırlanmasının önemine dikkat çekti.

Silivri Zabıta Müdürü Uğur Tozlu da yapılan ziyaretin kendileri için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.