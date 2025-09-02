Zabıta Haftası'nda Silivri Zabıtasına Anlamlı Ziyaret

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Zabıta Teşkilatı’nın 199. kuruluş yılı dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü personelini makamında ağırladı.

Silivri halkının huzuru için görev başında

Zabıta Haftası kapsamında gerçekleştirilen buluşmada, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Zabıta Müdürü Uğur Tozlu başta olmak üzere Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görev yapan personelle bir araya geldi. Balcıoğlu, ilçenin düzeni, güvenliği ve vatandaşların huzuru için gece gündüz demeden çalışan zabıta personeline teşekkür etti.

“Emek ve fedakârlık için minnettarız”

Ziyarette konuşan Balcıoğlu, “Silivri halkının huzurunu ve esenliğini sağlamak için büyük bir özveriyle görev yapan tüm zabıta personelimize teşekkür ediyorum. Başta Zabıta Müdürümüz Uğur Tozlu olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımın Zabıta Haftası’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum,” ifadelerini kullandı.