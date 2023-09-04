Zabıta Haftası'nda vatandaşa ve esnafa karanfil

Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri 1-7 Eylül Zabıta Haftası münasebetiyle şehir merkezinde vatandaşlara ve esnafa karanfil dağıtımı gerçekleştirdi.

Zabıta Haftası'nda vatandaşa ve esnafa karanfil
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri 1-7 Eylül Zabıta Haftası münasebetiyle şehir merkezinde vatandaşlara ve esnafa karanfil dağıtımı gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 1-7 Eylül Zabıta Haftası münasebetiyle Çark Caddesi ve Uzunçarşı’da vatandaşlara ve esnaflara karanfil dağıttı. Zabıta teşkilatının 197. kuruluş yılı olan haftada, vatandaşların huzuru, güvenliği için çalışan zabıta ekiplerini vatandaşlar da kutlayarak tebrik etti.

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