Zabıta Müdürlüğü personelinden depremzedelere yardım

Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, depremden etkilenen vatandaşlar için sıfır kıyafet ve erzak yardımında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yardım faaliyetlerine vakit kaybetmeden başlayan Kütahya Belediyemiz, 29 yardım malzemesi dolu tırı afet bölgesine gönderdi. Kütahya Belediyesi Zabıta

Müdürlüğü personeli, düzenlenen yardım kampanyasına kayıtsız kalmayarak afet bölgesindeki vatandaşlarımız için sıfır kıyafet, erzak ve yakacak temin ederek depremzedelerimize gönderdi.

Kütahya Belediyesi Hizmet Binası’nda devam eden yardım kampanyasına gelen minik Ravza Eliza, harçlıklarından artırdığı paralardan biriktirdiği kumbarasını depremzedelere bağışlamak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teslim etti.