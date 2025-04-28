Zabıta Müdürlüğü Semt Pazarı'nda denetim gerçekleştirdi

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmesi için Semt Pazarı’nda denetim gerçekleştirdi.

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki pazarları denetlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta ekipleri Semt Pazarı’nda gerçekleştirilen denetimlerle hem esnafın kurallara uygun şekilde faaliyet göstermesini hem de vatandaşların güvenli bir alışveriş yapmasını sağladı. Denetimlerde, ürünlerin fiyat etiketi kontrolleri, tartıların doğruluğu ve hijyen standartlarına uygunluğu titizlikle incelendi. Ekipler tarafından düzenli olarak yürütülen bu denetimlerle, pazar alanlarında tüketici haklarının korunması ve genel düzenin sağlanması hedefleniyor.