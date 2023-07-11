Zabıta Müdürü: 'Yıllardır bu işi yapıyorum gerçekten ihtiyaç sahibi olan dilenciye binde bir denk gelirsiniz'

Sapanca ilçesinde Zabıta ekiplerince duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde eden dilencilere karşı denetimler sürüyor. Zabıta Müdürü Hüseyin Güreci denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Yıllardır bu işi yapıyorum gerçekten ihtiyaç sahibi olan dilenciye binde bir denk gelirsiniz” ifadelerine yer verdi.

Sapanca ilçesinde Zabıta ekipleri ana yol, cadde, meydan, iş yerleri ve cami çevrelerinde dilencilik yaparak çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede ilçenin işlek caddelerinde bekleyerek vatandaşlardan para dilenen dilencilere yasal işlem uygulanıyor. Daha sonrasında Zabıta Müdürlüğüne götürülen ve üzerlerinde bulunan paralara el konulan dilencilere Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem yapılıyor.

Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Güreci konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Rollerine ne kadar iyi hazırlanırlarsa günlük kazandıkları para o kadar çoğalıyor. Yıllardır bu işi yapıyorum gerçekten ihtiyaç sahibi olan dilenciye binde bir denk gelirsiniz. Amaçları vatandaşın duygularını istismar edip kolay para kazanmaktır. Vatandaş para vermeye devam ettiği sürece dilencilik bitmez. Halkın duygularıyla oynayıp kolay para kazanmaya çalışanlara dikkat edilmesi gereklidir” şeklinde konuştu.