Kurum içi eğitimlerine devam eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi, zabıta personeline yönelik eğitimlerini tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 27 ve 29 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Büyükşehir Zabıta eğitim programına katıldı. Meclis salonunda 3 gün süren programda eğitimi alanında uzman isim eğitmen Osman Şavkan verdi. Bu eğitimlerde zabıta personeline uygulanması gereken kanunları, tüketicinin korunması, ekip ruhu gibi birçok hususu anlatan Şavkan, ekipler önemli tavsiyeler verdi. Salondaki bir oturuma dahil olan Ekrem Yüce, zabıtanın şehrin güvenliğinde ve huzur temininde önemli rolüne dikkat çekti. Yüce, “Sakarya’mızın daha iyi bir geleceğe sahip olması adına tüm birimlerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken hiçbir şekilde taviz vermeden fakat aynı zamanda davranışlarımızda olabildiği kadar naif ve duyarlı hareket etmemiz gerekmektedir. Zira bizler yıkıcı değil yapıcı olma noktasında hizmet veren bir belediyecilik anlayışıyla hareket etmekteyiz. Sizlerle birlikte daha güzel ve huzurlu bir Sakarya inşa etmek için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.