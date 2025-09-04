Zabıta Teşkilatı 199 Yaşında: Silivri'de Anlamlı Tören

Zabıta Teşkilatı’nın 199’uncu kuruluş yılı ve Zabıta Haftası dolayısıyla Silivri Atatürk Meydanı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Zabıta Müdürü Uğur Tozlu ve zabıta personelleri katıldı.

Başkan Bora Balcıoğlu törende yaptığı açıklamada, “Silivri halkının huzurunu ve esenliğini sağlamak için büyük bir özveriyle çalışan başta Zabıta Müdürümüz Uğur Tozlu olmak üzere tüm zabıta personelimize emekleri ve fedakarlıkları için teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.