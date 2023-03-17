Zabıtadan Altınova Semt Pazarı'nda sıkı denetim

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla semt pazarında denetimler yaptı.

Çayırova halkının huzuru, güvenliği ve sağlığı için denetimlerini titizlikle sürdüren zabıta ekipleri, rutin denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçede kurulan pazarları denetleyen ekipler, tezgâhları tek tek gezerek fiyat etiketi, gramaj, etiketlerin düzgün konulması ve rakamların okunabilir olması gibi hususları kontrol etti. Tüketici hakları ile ilgili bilgi veren ekipler, pazarcılara hijyenle ilgili uyarılarda bulundu.

“Denetimler devam edecek”

Semt Pazarı denetimleri hakkında konuşan Altınova Zabıta Amiri İlker Gülbahar, ilçe halkının mağdur olmaması için çaba gösterdiklerini ifade ederken, denetimlerin aralıksız olarak devam ettiklerini belirtti. Gülbahar, zabıta ekiplerinin bu denetimler sırasında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince çalışmalara devam ettiklerini, pazarda faaliyet gösteren esnafının etiket, terazi ve pazar standartlarına uygunluğunun da kontrol ettiklerine değindi.

Öte yandan ekipler rutin olarak market, fırın, kasap ve pastane denetimlerine devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde denetimlerini aralıksız sürdüğünü bildirdi.