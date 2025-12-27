Zabıtadan balıkçı teknelerine yılbaşı denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmit Marina’da bulunan balıkçı teknelerine yönelik yılbaşı öncesinde çevre ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Yılbaşı öncesinde artan yoğunluk nedeniyle yapılan denetimlerde, halk sağlığının korunması ve çevresel düzenin sağlanması hedefleniyor. Zabıta ekipleri, saha taraması yaparak teknelerde faaliyet gösteren işletmeleri tek tek kontrol etti. Gerçekleştirilen incelemelerde hijyen şartları, çevre temizliği ve gerekli ruhsatlar detaylı şekilde incelendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri rutin denetimlerini yılbaşı öncesinde sıklaştırdı. Özellikle eğlence mekanları ve marketlerde gerçekleşen denetimler, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla ortak yürütüldü.

Yılbaşı öncesi eğlence mekanları ve marketlerde de denetimler gerçekleştiren zabıta ekipleri; ürünlerin tazeliğini, son kullanma tarihlerini, fiyat etiketlerini ve işletmelerin genel hijyen şartlarını titizlikle inceledi. Vatandaşların sağlığını ve konforunu önceleyen ekipler, gerekli uyarı ve kontrolleri yerinde yaptı.