Zabıtadan dedektif gibi dilenci operasyonu

Bilecik’te "Kiramızı ödeyemiyoruz" diyerek vatandaşların duygularını sömüren ve para toplayan dilenciler suçüstü yakalandı. O esnada kadına para veren vatandaş, zabıtanın "Dilenci bunlar" demesi üzerine parasını geri aldı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi’nde vatandaşlardan "Bilecik’te oturuyoruz, muhtarın bilgisi var, kiramızı ödemiyoruz, bize bir yardım edin" yalanıyla para toplayan dilenci ihbarı aldı. Zabıta Amiri Özgür Özmen ve ekibi bir araçla sanayiye giderek 2 kadının esnaftan para toplama anlarını cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Adeta bir dedektif gibi 2 dilenciyi adım adım takip eden ekipler en sonunda kadınlar bir kişiden para alırken suçüstü yakaladı. Bu esnada vatandaşlardan biri, zabıtanın "Dilenci bunlar" demesi üzerine verdiğini parayı geri aldı.

Eskişehir’den geldikleri anlaşılan Nazar U. ve Gamze Y. isimli 2 dilenci hakkında gerekli işlemleri başlatan ekipler, ceza işlemi uygulayarak dilencileri geldikleri şehre gönderdi.

Öte yandan 2 şahsın üzerinden yaklaşık 3 bin 500 TL çıktığı öğrenildi.