Zabıtadan Marketlere Sıkı Denetim

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak amacıyla ilçedeki zincir marketlerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimler kapsamında, raflardaki ürünlerin fiyat ve etiket uyumluluğu, son kullanma tarihleri, hijyen koşulları ile tartı ve ölçüm cihazlarının doğruluğu detaylı şekilde inceleniyor. Tespit edilen tarihi geçmiş ya da uygun olmayan ürünler ekiplerce tutanak altına alınıp imha ediliyor; ilgili işletmeler hakkında ise yasal işlem başlatılıyor.

Silivri Belediyesi yetkilileri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı koşullarda alışveriş yapabilmesi için bu tür denetimlerin yıl boyunca periyodik olarak sürdürüleceğini vurguladı.

