Zabıtalardan mahalle arasında seyyar satıcı operasyonu

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mahalle aralarında araçlarındaki megafon ile satış yapan seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipleri başta Bahçelievler Mahallesinde ticari aracıyla insanları rahatsız edecek şekilde megafon ile sarımsak satışı yapan şahsın peşine düştü. Ekipleri atlatan sarımsak satışını Küçük Sanayi Sitesi’nde satış yapan vatandaş bu kez yakalandı. Ekipler şahsa Kabahatler Kanunu’na göre 617 TL idari ara cezası yazdı. Şahısı Bilecik il sınırı çıkışına kadar takip eden ekipler, şahsa bir daha kentte gelmemesi yönünde uyarıda bulundu.