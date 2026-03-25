Zabıtaya tekme tokat saldırı: Seyyar satıcı ortalığı karıştırdı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde seyyar çilek satıcısı ile zabıta ekipleri arasında çıkan arbede, polis müdahalesiyle son buldu. Olayda darp edilen zabıta memuru saldırganlardan şikayetçi olurken arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adapazarı ilçesi Dar Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, bölgede satış yapan seyyar çilek satıcısını uyararak işlem yapmak istedi. Uyarılara sinirlenen seyyar satıcı ve yanında bulunan kişiler, zabıta ekiplerine direnmenin yanı sıra saldırıda bulundu. Zabıta ekiplerinin satıcının arabasına el koymak istemesi üzerine gerginlik büyürken, seyyar satıcı işlem yapan zabıta memuruna tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girerken, satıcının yakınlarının da arabayı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. Dakikalarca süren gerginlik ve arbede, ekiplerin müdahalesiyle sona erdi. Olayda aldığı darbeler neticesinde yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan zabıta memuru, saldırganlardan şikayetçi oldu. Seyyar satıcılar ve zabıta arasında geçen gerginlik ile arbede anları cep telefonuna yansıdı.