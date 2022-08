Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

TAKİP ET

30 Ağustos Zafer Bayramı Silivri’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Silivri sahilinde bulunan Atatürk anıtına yapılan çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalar, Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü, Oğuz Aral Sanat Galerisinde gerçekleştirilen Zafer Sergisi ile devam etti. Daha sonra Büyük Zafer’in 100. yıl dönümü nedeniyle Silivri Belediyesi tarafından Zafer Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün hemen ardından bayram coşkusu ünlü şarkıcı Selçuk Balcı konseriyle doruk noktaya ulaştı. Ünlü şarkıcı, benzersiz şarkılarıyla festival alanını dolduran Silivrililere doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşattı.

ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULDU

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Silivri sahilindeki Atatürk anıtında yapılan çelenk sunma töreni ile başladı. Silivri Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Silivri Belediyesi, Atatürk anıtına çelenk sundu. Ardından belediye bandosu eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler anısına saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törene; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Garnizon Binbaşı Celal Bolat, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Furkan Dicle ve vatandaşlar katıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu ve Jandarma Üsteğmen Bestami Morca tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

FENER ALAYI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Büyük Zafer’in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Silivri Belediyesi tarafından bir Zafer Yürüyüşü düzenlendi. Saat 20.30’da 19 Mayıs Meydanı’ndan başlayan yürüyüşe vatandaşların ilgisi oldukça yoğun oldu. İlçe protokolü ve Belediye Bandosunun eşlik ettiği yürüyüş sırasında Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, evlerinin camları ve balkonlarından alkışlarıyla eşlik eden vatandaşlara el sallayarak yanıt verdi. Yürüyüş, Silivri sahili festival alanında son buldu.

BAYRAM COŞKUSU SELÇUK BALCI KONSERİYLE DORUĞA ÇIKTI

Bayram coşkusu yürüyüşün hemen ardından başlayan ünlü şarkıcı Selçuk Balcı konseriyle devam etti. Selçuk Balcı, en güzel şarkıları ve başarılı sahne performansıyla festival alanını dolduran Silivrililere unutulmaz bir gece yaşattı.

YILMAZ: “AĞUSTOS AYI TÜRKLER İÇİN ZAFER AYIDIR”

Şarkıcı Selçuk Balcı’nın konseri öncesinde bir konuşma yapan Başkan Volkan Yılmaz, “Başı yüce dağlar kadar dik, gönlü Marmara kadar zengin güzel Silivrili hemşehrilerim, hepinizi sevgiyle, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Sözlerime başlarken bugün burada sizlerle birlikte, bu anlamlı ve önemli günü kutlamanın, mutluluğu ve gururu içindeyim. Bizlere bu günleri gösteren Cenab-ı Allah’a şükürler olsun. Büyük Zafer’in üzerinden tam 100 yıl geçti. Aradan geçen yıllar, bazılarının hafızalarında, Milli Mücadelenin hangi şartlarda, kimlerle verildiğini ve bu Büyük Zafer’e nasıl ulaşıldığına dair izler bırakmasa da; gerçeği, olan biteni, zaten bu zaferin asıl sahibi yüce milletimiz iyi bilmektedir. Bu zafer, var olma ve yok olma arasında, kendisine yolunu çizmesi gereken bir milletin, topyekun şahlanışının; varlık ve birliğini, özgürlük ve bağımsızlığını, vatanını ve devletini, her hal ve şartta en önde tutacağının, en büyük kanıtıdır. Bu büyük mücadelenin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bütün silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, minnet, şükran ve rahmet dileklerimle yad ediyorum. Türk tarihinin kıvanç dolu dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos, Türk milletinin, hürriyet ve bağımsızlığı için nihai hamleye karar verdiği tarihin adıdır. 30 Ağustos, Atatürk’ün önderliğinde girişilen kahramanlıklarla dolu Kurtuluş Savaşı’nın zaferle taçlandırılmasıdır. Türk milletinin bağımsızlığını, savaş meydanında dünyaya tescil ettirmesidir. 30 Ağustos ile yıllar süren milli mücadele tarihinin sonunda ulaşılan üstün başarı, yüzyıllardır adım adım dünyayı parselleyen sömürgeci güçlerin karşılaştıkları en ağır yenilgi ve aldıkları en kesin cevap olmuştur. 30 Ağustos; Türk milletini tutsak etmeye, sömürge yapmaya, Türkiye’yi parçalayıp, Türkiye’de hayalî devletler kurmaya yönelik yanlış hesapların Afyon’dan, Dumlupınar’dan, Kocatepe’den ve İzmir’den Mehmetçik süngüsü ile püskürtülmesidir. 30 Ağustos Zaferi ile büyük milletimiz, şekillenmeye başlayan dünyada, kendisine dayatılan coğrafyayı kılıcının ucuyla itmiş, dönemin güç dengeleri arasında şehit kanıyla çizdiği vatanına kavuşmuştur. Bu yalnızca, askeri bir mücadelenin sona ermesi değil, aynı zamanda, bin yıllık Anadolu topraklarının vatan oluşunun da değişmez tescilidir. Zaferin, milli tarihimiz açısından bir önemi de budur. Bu zafer ile, dönemin küresel güçlerinin emelleri boşa gitmiş, yaklaşık 600 yıl boyunca süregelen Türksüz bir Anadolu yaratma özlemleri de yarım kalmıştır. Bu zafer, Mondros’tan ve Sevr’den Lozan’a geçişin imzasıdır. Büyük zafer sonucunda, bağımsızlığımız ilan edilirken, imparatorluktan milli devlete, saltanattan milli egemenliğe, ümmetten millete, tebaadan vatandaşa, meşrutiyetten demokrasiye dönüşüm projesi de Cumhuriyetimizin ilanıyla hayata geçirilmiştir. Bütün bu kazanımların farkında olmayan aymazların, Zafer Bayramı’nın bağımsızlık ve kurtuluş şifresini doğru okumaları, asla ve asla mümkün değildir. Atatürk’ün “Hiçbir zafer gaye değildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük olan gayeyi elde etmek için gereken, en belli başlı vasıtadır. Gaye, fikirdir. Bir fikrin istihsaline dayanmayan bir zafer, payidar olamaz” sözlerinde anlamını bulduğu gibi, bu bayram gününe vesile olan zaferin yanı sıra ve ondan da önemlisi, bu başarıyı sağlayan yüksek fikirlerin, milli duyguların, millet sevgisinin ve Türklük ruhunun yaşatılması ve yüceltilmesi temel hedefimiz olmalıdır. Zaferle sonuçlanan bu asil mücadele, nasıl Anadolu’nun Türklük senedi olmuş ise, yine ağustos ayında kazanılan 1071 Malazgirt Zaferi de Anadolu’nun Türklere müjdelenmesidir. Bu tarihten sonra Türkler, yüksek yönetme yetenekleri, insan sevgileri, dini hoşgörüleri ile Anadolu’yu vatan yapmışlardır. Biri Anadolu’yu Türklere açan, diğeri tescil eden her iki zaferin, ağustos ayında gerçekleşmesinin anlamı ayrıdır. Yine bu ay içinde gerçekleşen Otlukbeli, Çaldıran, Mercidabık, Mohaç Savaşları, Türk milletinin vatanına, devletine ve milletine olan inancının en büyük göstergeleridir. Ağustos ayını “Zafer Ayı” yapan da bu üstün başarılardır. Ağustos ayı, Türkler için başarının, kazanmanın ve zaferin adıdır. Her birinin, Anadolu’nun bizim olmasında, ayrı ayrı önemi ve yeri vardır. Bu duygu düşüncelerle, Büyük Atatürk’ün mukaddes vatanımızın birliği ve bütünlüğünü perçinlediği ve dünyaya kabul ettirdiği bu çok anlamlı Zaferin yıl dönümünde, bir kez daha, zaferler ayı Ağustos’un eşsiz kahramanları Sultan Alparslan’ı, Yavuz’u, Fatih’i, Kanuni’yi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!” dedi.

TOĞAN: “ZAFER BAYRAMI SİLİVRİ’DE LAYIKIYLA KUTLANIYOR”

Başkan Volkan Yılmaz’ın ardından konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, aziz milletimizin tüm fertlerinin iştirak ettiği büyük bir mücadeleyle işgalci emperyalist güçlerin mağlup edildiği büyük günün yıl dönümü. Bu millet, tarihin her döneminde olduğu gibi 30 Ağustos’ta da tek vücut olmuş; geleceğine, istiklaline ve istikbaline yön vermeyi başarmıştır. 30 Ağustos, Silivri Belediyesinin yapmış olduğu Basketbol Şenliği, Fener Alayı ve bu güzel konseri ile layıkıyla kutlanıyor. Bu organizasyonlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ARKAZ: “VATANIMIZI, MİLLETİMİZİ VE DEVLETİMİZİ KİMSE BÖLEMEZ”

Toğan’ın ardından kürsüye gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, “Eğer 30 Ağustos Zaferi olmasaydı biz bugün burada olamazdık. Bu büyük zafer olmasaydı Türk bayrakları burada böyle coşkuyla dalgalanamazdı. Memleketimizde rahat yaşayamazdık. Ezanlarımız okunamazdı. Kısacası biz aslında her şeyi 30 Ağustos Zaferi’ne borçluyuz. Ben bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve tüm silah arkadaşlarına rahmet diliyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu coşku olduğu sürece vatanımızı, milletimizi ve devletimizi hiç kimse bölemez. Bugünkü organizasyonlarda emeği geçen Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun.” diye konuştu.

Zafer Bayramı Konserine; MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve eşi Ezgi Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, STK’lar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.