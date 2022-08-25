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Zafer Bayramı'nın 100. yıl programı belli oldu

Silivri Kaymakamlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yılı kutlama programını duyurdu.

Zafer Bayramı'nın 100. yıl programı belli oldu
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Duyuruya göre, 30 Ağustos 2022 tarihinde sabah 09.00'da Atatürk Anıtına Çelenkler sunulacak, saat 09.05'te törene katılanların bayramları kutlanacak, saat 09.10'da saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşımız okunacak, saat 09.15'te günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. İlçe kutlama programı, saat 09.30'da kaymakamlıkta tebriklerin kabulü ile son bulacak.

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