Zafer Bayramı'nın hazırlıkları başladı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü için yapılacak olan kutlamalar öncesinde Sakarya'da kortej hazırlıkları başladı.

Zafer Bayramı'nın hazırlıkları başladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü için yapılacak olan kutlamalar öncesinde Sakarya’da kortej hazırlıkları başladı.

30 Ağustos’ta zaferle neticelenen Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 101’inci yıl dönümü ve Zafer Bayramı kutlamaların çerçevesinde Sakarya’da hazırlıklar başladı. Yeni Cami mevkiinden Adapazarı Kültür Merkezi’ne (AKM) uzanan kortej için kurum, kuruluş ve STK’ların araçları ön hazırlık için Atatürk Bulvarı’nda yerini aldı. Yapılan hazırlıkları bazı vatandaşlar ise hayranlıkla izledi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı