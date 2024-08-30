Zafer'in 102'nci yılı Silivri'de düzenlenen törenle kutlandı
Silivri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılırken, vatandaşlar kutlamalara yoğun ilgi gösterdi.
Silivri’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102’nci yıl dönümü Silivri sahilinde bulunan Atatürk Anıtı'nda yapılan törenle kutlandı. Kaymakam, Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı’nın Atatürk Anıtı'na çelenk takdimin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okundu.
Gnün anlam ve önemine yönelik konuşmalar yapıldı. Halkoyunları gösterilerinin ardından Atatürk Anıtındaki program sona erdi.