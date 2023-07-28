Zafer Park törenle açıldı

Süleymanpaşa Belediyesi, her mahallede vatandaşların soluklanabileceği, gençlerin kaliteli zaman geçirebileceği, çocukların güvenle eğlenebileceği alanlar oluşturmaya devam ediyor. Son olarak Muratlı Caddesi üzerinde atıl durumda bulunan alanda inşa edilen Zafer Park, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Zafer Park; bünyesinde çocuk oyun grupları, çay bahçesi, dinlenme alanı, arıtılmış içme suyu istasyonu ve taksi durağı barındırıyor. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen Zafer Park’ın açılış töreninde; Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar’ın ev sahipliğinde, Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Şenol Karaküçük, Gökhan Saygı ve Sabri Çınar, belediye meclis üyeleri, siyaset ve sivil toplum temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda basın mensubu hazır bulundu.

Uzunlar’dan tesislere sahip çıkma çağrısı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunması ile başlayan tören, protokol konuşmaları ile sürdü. İlk olarak kürsüye gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, 70’ten fazla yeni park ve spor tesisini 4 buçuk yıllık süre zarfında hayata geçirdiklerini, 70’in üzerinde çocuk parkını da baştan aşağı yenileyerek tekrar hizmete kazandırdıklarını hatırlatarak, mahalle sakinlerinden yapılan yatırımlara sahip çıkmalarını, zarar vermek isteyenlere fırsat vermemelerini rica etti. Başkan Uzunlar, konuşmasının ardından kendisine sunulan çiçek ve teşekkür plaketini kabul etti.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Başkan Uzunlar’ın ardından yaptığı konuşmasında şehrin dört bir yanını sosyal tesislerle donatan Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür etti. Son konuşmacı olarak kürsüye gelen Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan da, Altınova Mahallesi Spor Tesisi ile başlayan ve art arda süren açılışların süreceğini ifade ederek, il genelinde de millet bahçeleri gibi genel yatırımların son aşamaya geldiğini müjdeledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek açılış töreni tamamlandı. Tören sonrası; Başkan Uzunlar ve protokol üyeleri, Muratlı Caddesi esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

“Her bir detayını titizlikle tasarladık”

Açılış ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, “Süleymanpaşa’mıza kazandırdığımız Zafer Parkı’mızı halkımızın hizmetine açtık. Ortacami Mahallesi, Muratlı Caddesi’nde hayata geçirdiğimiz bu değerli projemizin her bir detayını titizlikle düşünerek, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarınıza göre tasarladık. Mahalle sakinlerimizin keyifli anılarına ev sahipliği yapacak olan Zafer Parkı’mız, içerisinde çay bahçesi, dinlenme alanı, çocuk oyun parkı, arıtılmış içme suyu istasyonu ve taksi durağı kabinini barındırıyor. Göz nuru, emek dolu bu parkımız, her yaştan Süleymanpaşalının keyifli vakit geçirebileceği, sosyal hayatın renkli ve huzurlu bir yansıması olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.