Zafer Partisi Belediye Başkan Aday Adayını Tanıttı

Silivri Belediye Başkan Aday Adayı Murat Demirkol, basın mensupları ve partililere hitaben yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi.

Sayın İl başkanım İlçe Başkanım ve Zafer Partisi il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Değerli Silivrili hemşehrilerim; komşularım, çok kıymetli basın mensupları ve saygıdeğer misafirler, Zafer Partili Atatürkçü dostlarım; Hepiniz bu Pazar günü kıymetli vaktinizden feragat edip buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Konuşmama başlamadan önce 2 günde büyük üzüntü ile öğrendiğimiz Şehit haberlerimiz nedeniyle Terörü, her türlü hain terör örgütünü ve işbirlikçilerini lanetliyor Şehitlerimize Allah’tan rahmet kederli Yüce Türk milletine sabırlar diliyorum.

Bugün burada siyasi olarak iki kutup arasına sıkıştırılmak istenen Türk Halkının fabrika ayarlarına geri dönebilmesi 1924 Ruhu ile yeniden Cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına, milli manevi değerlerine sahip çıkmak isteyenlerin yaktığı meşaleyi yerel seçimlerde de Silivri Belediye Binası’na asmak için başlatacağımız yürüyüşümüzü sizlerle paylaşmak için toplanmış bulunmaktayız.

Silivri çok derin tarihi olan sanatsal kültürel zenginliği çok fazla, tarım alanları ve denizi ile İstanbul’un göz bebeği olan bir ilçemizdir. Nankörlük yapmak Türk Milletinin doğasında olmadığı için bizden önce Silivri’de görev yapan hizmet etmeye çalışan herkese teşekkür ederiz. Ama baş eğmek kabullenmekte Milletimizin fıtratında yoktur. Haliyle hak ettiği hizmeti alamayan, elindeki imkanları çarçur edilen ve çağın gerisinde geri kalan yönetim anlayışını da kabul etmemiz beklenemez. Bu bağlamda asıl belediyecilik görevini yapamayan belediyeler yerine Zafer Partisi’nin Atatürk çizgisinde siyaset anlayışı ile tüm yolları yapılmış, alt yapı sorunları çözülmüş, sosyal alanları artmış, kültürel faaliyetleri ulaşılabilir, deniz yolu taşımacılığı devreye alınmış, ulaşım sorunları çözülmüş, tarım ile uğraşan çiftçisi ile teknolojiyi ve katma değerli hizmetleri birleştirmiş, gençlerin sosyal ihtiyaçları karşılanmış, kaçak göçmenleri ve sessiz istilacıları içinde barındırmayan bir anlayış ile belediye yönetimine talibiz.

Ekonomik olarak zaten zor günler yaşayan milletimizin en azından evim dediği Silivrimizde bir nebze rahat nefes almasını sağlayacak bir anlayış ile geliyoruz.

Şeffaf, hesap verebilen, liyakat esasına göre çalışan, kişilerin veya gurupların çıkarları için değil tüm Silivrililerin menfaatine çalışan bir belediyecilik için söz veriyoruz.

Çıktığımız bu yolda Atatürk ve silah arkadaşlarından aldığımız feyz ve siz Silivrililerin teveccühü ile göreve talibiz. Silivrili için artık milli ve manevi duyguları sömürülmeden gönül rahatlığı ile oy verebileceği Zafer Partisi var. Bizler ülkemize, çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkmak için çıktığımız bu yolda özellikle emekçi kadınlarımızın desteğini alarak Genel Başkanımız Prof Dr. Ümit Özdağ liderliğinde Silivri Belediyesini Zafer Meşalesi ile ısıtıp aydınlatacağız.Geldiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim dedİ

” MURAT DEMİRKOL” KİMDİR?

19 Mayıs 1982 tarihinde Şişli İstanbul’da Şanlıurfalı bir baba ve Batı Trakya Göçmeni bir annenin 3 çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldim. İlk, orta ve Lise eğitimini İstanbul’da gördükten sonra İstanbul Üniversitesi Ulaştırma Ve Lojistik Fakültesi’nde eğitimime devam ettim. Birkaç holdingde değişik zamanlar yönetici olarak görev aldıktan sonra kendi Lojistik firmamı kurdum ve iş hayatıma bu şekilde devam etmekteyim. Fatih Karagümrük Spor kulübünde Genel Sekreterlik, İstanbul Üniversitesi Lojistik Ulaştırma Mezunları Derneği Kurucu Başkanlık, Boğaziçi Fenerbahçeliler Derneği Kurucu Başkanlık ve birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yaptım veya üye olarak bulundum. Siyasi hayatıma Önce Cumhuriyet Halk Partisinde Şanlıurfa İl Başkan yardımcılığı, Sarıyer İlçe Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Başkanlığı ve Yerel Seçim Seçim koordinasyon Başkanlığı, Genel Merkez Spor üst kurulu kurucu üyeliği görevlerinde bulundum. Daha sonra İyi Parti’ye katıldım. Kırklareli Eğitim, Spor, Sanat ve Kültür işleri Başkanlığı görevini 1 dönem sürdürdüm. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Parti’nin giderek değişen söylemleri dolayısıyla istifa ederek Mustafa Kemal Atatürk Çizgisinde siyaset yapan Zafer Partisi’ne katılma kararı aldım. Bekarım. Silivri’de ikamet etmekteyim. İyi derecede İngilizce başlangıç seviyesinde Yunanca ve Sırpça bilmekteyim. Mustafa Kemal Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçisiyim.