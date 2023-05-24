Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: 'Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Özdağ ile oldukça verimli bir toplantı geçirdiklerini belirterek, “İki genel başkan imzalı bir metin hazırladık. Türkiye’nin geleceği açısından, Türkiye’nin huzurlu bir ülke olması açısından, Türkiye’nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşup daha sağlıklı yol yürümesi açısından her bir genel başkana, siyasi partiye sorumluluklar düşüyor. Bizler de bu sorumluluğun bilincinde bir araya geldik. Güzel sonuçlar elde edildi. Umarım çok güzel bir atmosferde seçim sonrası buluşacağız ve Türkiye’yi huzura kavuşturacak adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

“Sığınmacılar gönderilmeden Türkiye’nin ekonomik sorunlarını aşması mümkün değildir”

Zafer Partisi lideri Özdağ ise, Türkiye’de 13 milyon mülteci yaşadığını ileri sürerek, “Bu 13 milyon mülteci vatanlarına geri yollanmadan ve yenilerinin gelmesi kararlı politikalarla engellenmeden Türkiye’nin ekonomik sorunlarını aşması mümkün değildir. Yılda 11 milyar dolar sığınmacılara harcayarak Türk halkını fakirlikten kurtaramayız, kiraların yükselmesini engelleyemeyiz. Sokaklarda güvenliği sağlayamayız. Bir ülke 13 milyon sığınmacıyla ekonomisini, güvenliğini doğru bir çizgiye oturtamaz” dedi.

“Bir model üzerinde kendisiyle fikir birliğine vardık”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile yaptıkları görüşmeden de bahseden Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Kendilerine sorduk, bizden destek istediler. Sığınmacılar konusunda anlattıkları şey, sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyor. Kemal Bey ile görüştük, Kemal Bey çok net bir şekilde sığınmacıların vatanlarına dönmesi gerektiğini ve bu politikayı izleyeceklerini söyledi. Bu politikaların detaylarını konuştuk. Zafer Partisi’nin önermiş olduğu bir sene içerisinde uluslararası hukuka uygun, insan haklarını gözeten, dönen Suriyelilerin Suriye’de güvenliğini sağlayacak ama Türk ekonomisi üzerindeki büyük yükü de kaldıracak, sokaklarımızı tekrar güvenli hale getirecek, uyuşturucu çetelerini sokaklarımızdan, okullarımızın önünden sökecek bir model üzerinde kendisiyle fikir birliğine vardık. Bundan dolayı da Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde destekleme kararı verdik."

İmzalanan protokol

İki lider arasında imzalanan 7 maddelik protokol ise şöyle:

“Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan ’Türk vatandaşlığı’ konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır. 1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır. Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, DEAŞ olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye’nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir. Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır. Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir. Devletin vatandaşına karşı şeffaf olması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.”