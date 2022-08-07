Siemens
SON
DAKİKA
Doğum günü kutlamasına giden çift ölü bulundu
Tekirdağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan İYİ Partili Ağıralioğlu'na sert tepki
Ukrayna'ya gidecek olan 'Osprey S' adlı boş gemide denetimler tamamlandı
7 ayda yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,6 arttı
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan İYİ Partili Ağıralioğlu'na sert tepki

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan İYİ Partili Ağıralioğlu'na sert tepki
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi etkinlik için geldiği Çanakkale’de basın mensuplarıyla bir araya geldi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun açıklamalarına tepki gösteren Özdağ, “Bin yıldan bu yana Türklerin büyük bir bölümü Müslümandır ancak Türk tarihi İslam öncesinde de 4 bin yıla sahiptir. Hristiyan Türkleri veya Yahudi Türkleri veya herhangi bir dine inanmayan Türkleri Türk kabul etmemek, Yavuz Bey’in yapabileceği bir şey değildir. Yavuz Ağıralioğlu’yla kişisel temasımı İYİ Parti’den ayrılmadan kestim. Çünkü genel kurulda kendisine o zaman grup başkan vekiliydi dedim ki, ‘Yavuz, Mecliste grup başkan vekilisin, sürekli kürsüdesin. Bu Suriyelilerin meselesini gündeme getirmiyorsun. Biraz da Suriyeliler konusunda konuş. Onların geri dönmesi için açıklamalarda bulun’ dedim. ‘Benim, Suriyelilerle ilgili hiçbir sorunum yok. Hatta gelmeleri iyi’ dedi. Ben de şaşırdım. ’Neden iyi oldu?’ dedim. ‘Gerekirse Türkiye’nin 5 milyon da Türk getirebileceğini böylece anlamış olduk’ dedi. Bu zeka karşısında o kadar şaşırdım ki bir daha Yavuz Ağabeyoğlu’yla hiç konuşmamayı tercih ettim. 5 milyon Suriyelinin gelmesine, 5 milyon da getirebiliriz diye sevinen bir kafanın kimin Türk kimin olmadığına, kimin insan bile sayılamayacağına karar vermeye hakkı yoktur. Haddi de yoktur. Bu açıklama son derece cahilce bir açıklamadır” dedi.

“Daha önce ’PKK Müslüman olsun, konuşalım PKK’yla’ dediğini de biliyoruz”

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Özdağ, “Daha önce bu arkadaşın ’PKK Müslüman olsun, konuşalım PKK’yla’ dediğini de biliyoruz. Bölücü ama Müslüman olduğunu iddia eden Kürtçü örgütler var. Git o zaman HÜDAPAR’lılarla can ciğer kuzu sarması ol, belki de öyledir zaten. Git o zaman Hizbullahçılarla tavla oyna. Belki de oynuyordur zaten. Bu arkadaş, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun ’Tarlamızı sürmüşler’ açıklamasında tarlayı sürdüren kişidir. Kim olduğunu Büyük Birlik’te siyaset yapmış herkes çok iyi biliyor. Üzerine bir şey eklemeye gerek görmüyorum” ifadelerini kullandı.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Volkan Yılmaz: 'Tüm hemşehrilerimizi er meydanına bekliyorum'
Volkan Yılmaz: 'Tüm hemşehrilerimizi er meydanına bekliyorum'
Doğu Otomotiv, Silivrispor'un ana sponsoru oldu
Doğu Otomotiv, Silivrispor’un ana sponsoru oldu
Bakım için Amerika'dan Silivri'ye getirildi.
Bakım için Amerika’dan Silivri’ye getirildi.
CHP'de görev devir teslimi yapıldı
CHP’de görev devir teslimi yapıldı
Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Avrupa'nın lideri olacak
Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Avrupa'nın lideri olacak
Adsom'dan SMA Hastası Asel'e Büyük Destek
Adsom’dan SMA Hastası Asel’e Büyük Destek
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin