Zafer Partisi ilk kongresini yaptı
Zafer Partisi Silivri İlçe Başkanlığı, ilk kongresini geçtiğimiz gün gerçekleştirdi. Kongre sonunda ilçe Başkanlığına Ahmet Serhat Kurt seçildi.
Zafer Partisi Silivri İlçe Başkanlığı, ilk kongresini il başkanı Erdoğan Erhan, İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Borluk ve İl sekreteri Bora Danış’ın da katılımıyla gerçekleştirildi.
Yapılan kongre sonrasında Ahmet Serhat Kurt başkanlığındaki ilçe yönetimi şöyle belirlendi; Onur Bölek, Yunus Topkaraoğlu, Baycan Kaplan, Nalan Kaplan, Aslı Çakmak, Caner Çakmak, Менмет Karakuş, Salih Yıldırım, Ayşem Aklar, Selman Boyraz, Memet Akar, Aydın Eryiğit, Uğur Türkyılmaz, Esin Akıncı Yokuş