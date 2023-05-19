Zafer Partisi'nin acı günü

Zafer Partisi basın danışmanı ve Nevşehir milletvekili adayı Ceren Gürkan, dün gece geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Zafer Partisi'nin acı günü
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Zafer Partisi basın danışmanı ve Nevşehir milletvekili adayı Ceren Gürkan, dün gece geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zafer Partisi basın danışmanı ve Nevşehir milletvekili adayı Ceren Gürkan’ın trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Özdağ, "Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı sevgili kardeşim Ceren Gürkan dün gece geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmiştir. Ceren Gürkan’ın ailesine ve bütün Zafer Partisi camiasına başsağlığı, Ceren kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs