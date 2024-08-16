Zafer Partisi Silivri İlçe Yönetimi Toplu İstifa Etti

Murat Demirkol, yaptığı yazılı açıklamada, "Kongre kazanarak gelmiş olduğumuz konumdan, Kongrenin iradesi yok sayıldığı için, partinin başarısız olmasında pay sahibi olanların sözleriyle bizden istenen dava arkadaşlarımızı kurban etmeyerek, Yüce Türk Milletine yakışır dik ve onurlu bir duruş gösterip hep birlikte görevimizden istifa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Demirkol, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Silivri Komşularım, bugün Silivri için projelerimizi açıklamayı planlamışken farklı bir açıklama ile karşınıza çıkmak zorunda kaldık. Bildiğiniz üzere Zafer Partisi Silivri İlçe Başkanı adayı olduğum süreçte projelerimizde Zafer Partisi’nin Silivri vizyonunu belirtmiştik. Bu süreçte bana inan güvenen Zafer Partili arkadaşlarım ile Partinin çalışmalarına elimizden gelenin en iyisiyle katkıda bulunmayı hedefledik. Yine yol durumunun daha iyi seviyelere çıkması gerektiğini işçilerimizle devam ettik. Ancak İlçe Yönetiminin arkadaşlarımın ve başkanlığımın sahip olduğu bu yol haritasının Zafer Partisi’ndeki yükselen çizgiyi yakalayamadığı kanaati ortaya çıktı."

İlçe yönetiminde yaşanan bu istifaların, partinin yerel yönetimlerdeki etkisini olumsuz etkilediği belirtiliyor. Demirkol, "Partimizin hak ettiği değerlerin karşılık bulması adına bu durumdan memnuniyet duyulmamaktadır." diyerek, ilçe yönetimine yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Demirkol ayrıca, "Yerel yönetimlerde Partimize gönül veren yoldaşlarımızla birlikte İlçe Yönetimine talip olduk. Ancak yönetim partimiz üzerinde 'kirli siyaset' yaptığı iddiaları ve basın açıklaması söz konusu olmuştur." şeklinde konuştu. İstifa eden üyeler, Zafer Partisi'nin yükselen çizgisini yakalayamayan mevcut ilçe yönetiminin çalışmalarına katılmak istemediklerini belirttiler.

Murat Demirkol, "Gelinen süreçte tarafımdan önce 6 arkadaşımın daha sonra 3 arkadaşımın görevden istifasının alınması gerektiği, eğer istifa etmezlerse yönetimden görevden alınacağı tebliğ edilmiştir. İstifası istenen arkadaşlarım biz istifa ederiz gönülden eldek çalışmaya devam ederiz demişlerse de, itibar kaybına uğradıkları gerekçesiyle bu talebimiz yerine getirilmiştir." ifadelerini kullandı. Demirkol, bu süreçte görevlerinden istifa eden 16 arkadaşının istifalarının il yönetimine bildirildiğini belirtti.

Murat Demirkol, "Tanrı Türk'ü korusun..." diyerek açıklamasını sonlandırdı. Bu toplu istifanın ardından Zafer Partisi Silivri İlçe Yönetimi'nin geleceği hakkında belirsizlik sürerken, partinin genel merkez ve il yönetimlerinin konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor