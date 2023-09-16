Zafer Turan: 'Fizik kalitesi yüksek bir takımla oynayacağımızı biliyorduk'

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Zafer Turan, Ankara Keçiörengücü’ne 2-0‘lık skorla mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Fizik kalitesi yüksek bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Oyunu kurarken kendi sahamızdan çıkarken çok top kaybı yaptık ve bu doğrultuda da kalemizde iki tane gol gördük" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Şanlıurfaspor’u 2-0‘lık skorla mağlup etti. Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Zafer Turan da karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şanlıurfaspor’da göreve başladıklarından beri ilk mağlubiyetlerini aldıklarını dile getiren Teknik Direktör Turan, "Şanlıurfaspor’a geldiğimizden beri ilk mağlubiyetimizi aldık. Tabii bu lig zor bir lig. Her deplasman zor. Burası da zor bir deplasman. Maçtan önce söylediğimiz gibi bu lig kültürü olan, bu ligde uzun yıllar mücadele etmiş olan bir camia kulüp. Fizik kalitesi yüksek bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Bugün bizim handikapımız şuydu. Çok top kaybı yaptık. Oyunu kurarken kendi sahamızdan çıkarken çok top kaybı yaptık ve bu doğrultuda da kalemizde iki tane gol gördük. İki tane kaybettiğimiz pozisyon golle sonuçlandı. Diğer birçok top kaybı da vardı. Onlar da kalemizde tehlike oluşturdu. Bu maçın bence kırılma noktasıydı. Kırılma noktalarında rakip iyi değerlendirdi. Belki bizim attığımız gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılmasaydı belki oyunun şekli değişebilirdi. Zaten 70. dakikadan sonra on kişi kaldık, rakip de iki sıfır öne geçince artık biraz daha bizim için sıkıntılı bir süreç başladı" değerlendirmesinde bulundu.