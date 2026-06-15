Zafer Yalçın Güven Tazeledi
MHP Silivri İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Zafer Yalçın, tek listeyle girdiği seçimde yeniden ilçe başkanı seçildi.
Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Teşkilatı’nın olağan kongresi, 14 Haziran 2026 Pazar günü Mega Saray’da yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Kongreye MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, MYK Üyesi Hayati Arkaz, teşkilat mensupları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.
Mevcut İlçe Başkanı Zafer Yalçın, tek listeyle gidilen seçimde yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
“Silivrililerle kucaklaşmaya devam edeceğiz”
Kongrede birlik ve beraberlik mesajı veren Yalçın, MHP’nin Silivri’deki teşkilat yapısını daha da güçlendireceklerini belirtti.
Yalçın, “Dokunmadık yürek, sıkmadık el, ayak basmadık sokak bırakmayana dek bu kucaklaşmayı sürdüreceğiz” dedi.
Volkan Yılmaz’a teşekkür
Konuşmasında MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz’a da teşekkür eden Yalçın, Yılmaz’ın Silivri Belediye Başkanlığı döneminde ilçeye kazandırdığı hizmetlere dikkat çekti.
Yalçın, yeni dönemde Cumhur İttifakı ruhuyla çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, vatandaşların sorunlarıyla sahada ilgilenmeyi sürdüreceklerini söyledi.
Yeni yönetim belli oldu
Kongrede seçilen yeni yönetim kurulunda Adem Ertekin, Arzu Akbaba, Aslı Öney, Attila Sungur, Berkan Bengi, Erhan Özkök, Fatih Topaloğlu, Hakan Arcan, Hüsnü Yavuz Özkan, Koray Güzdemir, Murat Durgut, Sedat Kurtarmış, Şafak Arslan, Tansel Köksal, Tayfun Köroğlu, Tuğba Altıparmak, Turgay Sözen ve Yusuf Bildik yer aldı.