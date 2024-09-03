Zafer Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanlığı Görevini Devrediyor

Gençlik yıllarından itibaren Ülkücü Milliyetçi Hareket içinde çeşitli kademelerde görev alan Yalçın, yaptığı açıklamada, 2009-2014 yılları arasında Silivri Ülkü Ocakları Başkanlığı, 2014-2017 yılları arasında MHP Silivri Teşkilat Başkanlığı ve 2017-2024 yılları arasında MHP Silivri İlçe Başkanlığı görevlerini yürütmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti.

Yalçın, 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde, MHP’nin İstanbul’da kazandığı ilk ve tek belediye olan Silivri Belediyesi’nin kazanılmasında ilçe başkanı olarak görev yapmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Görevinden ayrılmasına rağmen, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin emir ve izinde olmaya devam edeceğini vurgulayan Yalçın, il başkanı Sertel Selim ve eski Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkürlerini sundu.

Zafer Yalçın, açıklamasında ailesine, dostlarına, mahalle yönetimlerine, kadın kollarında görev yapanlara, yönetim kurulu üyelerine, belediye meclis üyelerine ve Silivri Ülkü Ocakları’na verdikleri desteklerden dolayı minnettarlığını dile getirdi.

Ayrıca, görevi devralacak olan yeni ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerine her zaman destek olmaya devam edeceğini belirtti.