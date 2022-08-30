Zaferin 100. yılı Silivri’de törenlerle kutlandı

Silivri sahilindeki Atatürk anıtına Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Silivri Belediyesi çelenginin sunulması ardından, belediye bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Teğmen Bestami Morgül tarafından yapıldı. Tören Silivri Kaymakamlık binasında Silivri Kaymakamı Tolga Toğan Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

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