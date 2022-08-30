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Zaferin 100. yılı Silivri’de törenlerle kutlandı
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Zaferin 100. yılı Silivri'de törenlerle kutlandı

Tarihi şan ve şerefle dolu olan Türk Milleti'nin kazandığı Büyük Zaferin 100. Yıldönümü Silivri'de Atatürk heykeline çelenk konulması, saygı duruşu, İstiklal marşı ile gününü anlamını ifade eden konuşmalarla başladı.

Zaferin 100. yılı Silivri'de törenlerle kutlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Silivri sahilindeki Atatürk anıtına Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Silivri Belediyesi çelenginin sunulması ardından, belediye bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Teğmen Bestami Morgül tarafından yapıldı. Tören Silivri Kaymakamlık binasında Silivri Kaymakamı Tolga Toğan Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti. 

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Yusuf Eker

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