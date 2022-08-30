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'Zaferin 100. yılını büyük bir onur ve kıvançla kutluyoruz'

Demokrat Parti Silivri İlçe Başkanı Halide Avlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

'Zaferin 100. yılını büyük bir onur ve kıvançla kutluyoruz'
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Demokrat Parti Silivri İlçe Başkanı Halide Avlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü dolayısıyla, yayınladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: “Milli Mücadele'nin başladığı 19 Mayıs'ta, Anadolu'ya azim ve kararlılık götüren iradenin her türlü imkansızlığı, tabi engel ve zorluğu, yokluğu yendiği, cesaretin ve azmin zirveye çıktığı gün bugün.

“KAHRAMANLARIMIZI ANIYOR, ZAFER BAYRAMIMIZI TEBRİK EDİYORUM”

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Milli Mücadelemizi zafere götüren harekata liderlik etmiş Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahramanlarımızı, imkanı dahilinde bu mücadeleye emek vermiş ve ahirete intikal etmiş nice isimsiz kahramanı saygı ve rahmetle anıyor, büyük bir coşku ile Zafer Bayramımızı tebrik ediyorum.”

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