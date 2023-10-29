Zaferin Rengi filmi tanıtıldı

Fenerbahçe, Cumhuriyet’in 100. yılında; milli mücadele ve General Harington Kupası sürecini anlatan ’Zaferin Rengi’ filminin tanıtımı yayınladı.

Fenerbahçe’nin kazandığı General Harington Kupası zaferi ve işgal altındaki yılların anlatıldığı filminin fragmanı tanıtıldı. Sarı-lacivertliler, filmin fragmanını sosyal medya hesabından paylaşırken şu ifadelere yer verdi:

"Zaferin Rengi için geri sayım başladı. ’Attığınız her gol kurşun olacak! Tuttuğunuz her top vatan müdafaası!’

Cumhuriyetimizin 100. yılında; Milli mücadele’yi... İşgal altındaki İstanbul’u Anadolu’da başlatılan direnişi... Mustafa Kemal Paşa’nın Fenerbahçe Kulübü’nü ziyaretiyle ateşlenen, yorgun ve yoksul bir halkın spor müsabakaları ile zafere olan inancını gözler önüne seren ve Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen General Harington Kupası’nı eşsiz bir hikaye örgüsü ile beyazperdeye taşıyacak olan Abdullah Oğuz’un yönetmenliğini yaptığı Zaferin Rengi sinema filmi ilk tanıtımını yayınladı!"