Zağnospaşa Ortaokulu öğrencileri Danimarka'da

Balıkesir Zağnospaşa Ortaokulu’nun ortakları arasında yer aldığı Kültürel Farkındalık Erasmus+ projesinin hareketliliği Danimarka’nın Odense şehrinde gerçekleştirildi. Hareketliliğe ev sahipliği yapan Danimarka, Türkiye’den 6 öğrenci ve 2 öğretmen, Portekiz’den 6 öğrenci ve 3 öğretmen ve Polonya’dan 4 öğrenci ve 2 öğretmeni ağırladı.

Öğrenciler, 5 gün boyunca farklı milletlerden öğrenciler ile birlikte Danimarka kültürünü yakından tanıma, ortak ülkelerin kültürleri ile yakından tanışma ve kendi kültürlerini tanıtma fırsatı yakaladılar. Dolu dolu geçen programda hareketlilik konusu olarak seçilen Danimarkalı yazar ve şair Hans Christian Andersen masalları incelendi, masallarda verilmek istenen yardımseverlik, sevgi, emek, fedakârlık, sabır gibi değerler üzerinde duruldu. Yazarın Odense’de bulunan evi ve müzesi ziyaret edildi. Kültürel gezi olarak Kopenhag şehrinin tarihi ve turistik güzellikleri proje grubu olarak gezildi.

Zağnospaşa Ortaokulu öğrencileri, bu proje ile ilk defa Danimarkalı ailelerin yanında misafir edildi. Zağnospaşalı Öğrenciler, kaldığı ailelerin ev sahipliğinden çok memnun olarak döndüler.