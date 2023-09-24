Zakkum Bursa'da hayranlarıyla buluştu

Türkiye’de rock müziğinin öncü gruplarından olan Zakkum, Bursalı hayranları ile bir araya geldi.

Zakkum, Bursa’da verdiği konserde hayranları ile bir araya geldi. Grubun solisti Yusuf Demirkol, "Bursa çok hareketli bu gece. Her yerde etkinlik var. Sizleri böyle görmekten dolayı çok mutluyuz hoş geldiniz" diyerek konserin startını verdi. ’Dile Kolay’ adlı şarkı ile başlayan grup, ’Müsaade Senin’ ve ’Seni Rastgele Sevmedim’ adlı şarkılarıyla devam etti. Duygu yüklü şarkılarıyla açılışı yapan Zakkum, devamında da Bursalı müzikseverlere romantik anlar yaşattı. Sahne performansı ve enerjisi ile grup, kendilerini dinlemeye gelenlere keyifli anlar yaşattı.

‘Hatıran Yeter’ şarkısını Atatürk için seslendirdi

Ferdi Tayfur’un unutulmaz eserlerinden ‘Hatıran Yeter’ şarkısına yaptıkları cover ile büyük beğeni toplayan Zakkum grubu alkış yağmuruna tutuldu. Grup, şarkıyı arka vizyonda Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüleri eşliğinde seslendirdi.

Repertuvarlarının ikinci bölümünde popüler şarkılarına yer veren grubuı ’Acıta Acıta’, ’Ben Ne Yangınlar Gördüm’, ’Anason’ ve ’Ahtapotlar’ gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarını müzikseverler hep bir ağızdan seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede Zakkum grubunun üyeleri, gecenin sonunda dinleyicilerine teşekkür ederek, burada olmaktan duydukları mutluluğu paylaştı.