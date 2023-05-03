Zamansız üstat Haldun Dormen, gençlerle bir araya geldi

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından bu yıl ‘Kimin Zamanı?’ başlığıyla ikincisi düzenlenen Uluslararası Öğrenci Bienali’nin açılışı, onur konuğu olan usta tiyatrocu Haldun Dormen’in katılımıyla gerçekleştirildi. Bienalde genç yeteneklerle bir araya gelen usta sanatçı, “Hiçbir zaman azminizi yitirmeyin” tavsiyesinde bulundu.

“Kimin Zamanı” başlığı ile bu yıl ikincisi düzenlenen II. Uluslararası Öğrenci Bienali, onur konuğu usta tiyatrocu Haldun Dormen’in söyleşisi ile kapılarını sanatseverlere açtı. 11 farklı ülkeden uluslararası jüri üyeleriyle oluşturulan Seçici Kurul tarafından değerlendirilen eserler, bienal süresi boyunca bienalin web sayfasında online olarak izlenime açık olacak. Aynı zamanda pek çok söyleşi ve atölyeler İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde hibrit olarak gerçekleştirilecek.

Daha öncesinde defalarca tiyatro oyunlarını sergilediğini dile getirdiği sahnede de bu kez genç yeteneklerle bir araya gelen Usta sanatçı Haldun Dormen, “Hiçbir zaman azminizi yitirmeyin” tavsiyesinde bulundu.

“Zamana yetişemiyoruz”

Zamanın değişkenliğinden bahseden Dormen, “Kimin zamanında olduğumu bile bilmiyorum. En çok da buna şaşırıyorum ve bazı şeyleri anlamıyorum. O kadar çok ilerliyor ki her şey benim gibi çok çalışan bir insan bile yetişemiyor. Onun için Allah size kolaylık versin. Beni bu zamanda gerçekten çok rahatsız eden şey telefonlardır. Telefon hayatımızı tamamen değiştirdi. Olmadan da olmazdı. Ben de çok kullanıyorum ancak galiba olmasa daha çok mutlu olacaktık. Eskiden insanlar bir birlerine giderlerdi. Şimdi herkes televizyon izliyor ve bu beni biraz rahatsız ediyor. İşin korkunç tarafı telefonlar daha kötüye gidiyor” ifadelerinde bulundu.

Tiyatronun zamansızlığı

Tiyatronun nasıl oluyor da zamansız olabildiğini anlatan Dormen, “Tiyatroda sahnede olup, alkış almanın, insanlara kendinizi beğendirmenin zevki gerçekten çok büyük. Sahnede insanların ruhuna işliyoruz. İnsanlara içlerini anlatıyoruz. Tiyatronun zamansız olmasının en büyük nedeni bence budur. O nedenle bir oyuncunun çok samimi olması ve oynaması lazım. Benim abartıya hiç tahammülüm yok. Abartılı oyunculuk benim için bir tercih değil. Beni çok rahatsız ediyor. Tiyatroda bu daha fazla hissediliyor. Çünkü oyuncu sahnede seyircinin gözünün içine bakıyor. Duyguları samimi olarak hissetmek lazım” dedi.

134 eser başvurusu oldu

Bienal hakkında bilgi paylaşan İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sinem Budun Gülas ise, “Zamanın değişkenliği, göreceliği, kuşaklar arası çatışma, gelenekselin teknolojik olana karşı duruşu ya da bir aradalığını incelemek üzere bu yılki bienalimizde ‘Kimin Zamanı?’ başlığını tercih ettik. Bienalimize sekiz farklı ülkeden toplada 134 eser başvurusu oldu. 11 farklı ülkeden oluşan jüri üyelerimiz tarafından 84 eser sergilenmeye uygun bulundu. Bienalin ilkini pandemi şartlarında düzenlemiştik ve tamamen online gerçekleştirebilmiştik. Bu sene hibrit düzenliyoruz. İlginin de oldukça artığını görüyoruz” dedi.

Bienal, 2 - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.