Zambiya Büyükelçisi William Maipambe Sikazwe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya Büyükelçisi William Maipambe Sikazwe'ni kabul etti.

Zambiya Büyükelçisi William Maipambe Sikazwe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya Büyükelçisi William Maipambe Sikazwe’ni kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Zambiya Büyükelçisi William Maipambe Sikazwe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Sikazwe’nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Zambiya Büyükelçisi William Maipambe Sikazwe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Zambiya Büyükelçisi William Maipambe Sikazwe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu