Zarar gören tarımsal alanlarda hasar tespit çalışmaları yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sel felaketi ve dolu yağışında zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Zarar gören tarımsal alanlarda hasar tespit çalışmaları yapıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde sel felaketi ve dolu yağışında zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ve TARSİM Bursa Bölge Müdürü Mustafa Değer ve teknik ekipler, Pazaryeri’nde sel felaketi ve dolu yağışında zarar gören tarımsal alanlarda hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdi. Özellikle şerbetçi otu, fasulye ve ayçiçeği gibi ürünlerde büyük hasar tespit eden ekipler gerekli notlarını alarak en kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

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