Zayıflamak isteyenlere kızılcık önerisi

Prof. Dr. Vefik Arıca, kızılcık meyvesinin kilo verdirici özelliklerine değinerek, "1 ay içinde ortalama 8-10 kilo verebiliriz" dedi.

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, kızılcıkta bağışıklık sistemini güçlendiren A, C, E ve K vitaminlerinin yüksek miktarda olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Vefik Arıca, kızılcığın magnezyum, kalsiyum içiren bir meyve olduğunu söyledi. Türkiye’de yabani olarak çok sayıda kızılcık meyvesi bulunduğunu anlatan Arıca, aşılı kızılcık meyvelerinin Yalova, Bursa ve Malatya çevresinde sık olarak üretildiğini kaydetti. Bu meyvenin zayıflatıcı özelliğine vurgu yapan Prof. Dr. Arıca, “Bu 3 bölgede yetişen kızılcığın tokluk hissi verdirici, ödem artırıcı özelliği, yağ çözücü özelliği nedeniyle obezitede kullanılmakta. Kızılcık meyvesine tarçın ve karanfili bir arada bulundurup 2 litre suda kaynatıp daha sonra ılıttıktan sonra bunu her sabah aç karnı 2 bardak su içtiğimizde, 1 ay içinde ortalama 8-10 kilo verebiliriz” diye konuştu.

Prof. Dr. Arıca, kızılcığın kilo vermeye yardımcı olduğunu sözlerine ekleyerek, “Kızılcık şerbet olarak da kullanılabilir veya kuru meyve olarak kullanılabilir. Çocuklarda kuru meyvesini birkaç kez kullanılarak sık enfeksiyonları önlemekte öneriyoruz” dedi.