ZBEÜ ve Alman paydaşlar arasında protokol imzalandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Alman SLG St. Paulus GmbH ve Alman, Yunan, Türk Kardeş Kent Derneği Castrop-Rauxel e.V. arasında protokol imzalandı.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile SLG St. Paulus GmbH St. Rochus Hospital Castrop-Rauxel Hemşirelik yönetiminden Lea Schıffer SLG S ve Alman-Yunan-Türk Kardeş Kent Derneği Federal Meclis Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Castrop-Rauxel e.V. Frank Schwabe’in katılımlarıyla çevrimiçi olarak gerçekleşen toplantıda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Hakan Bakkal, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Yılmaz Can ve Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Murat İnce ile Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Dinçer Biçer de yer aldı.

‘Sağlık hizmetleri öğrenci ve çalışan staj değişim programı’na ilişkin işbirliği protokolü ile belirlenen kriterlere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinden seçilecek öğrencilerin Almanya’daki kliniklerde staj/klinik uygulama yapması ve aynı şekilde Almanya’daki hemşirelik bölümü öğrencisi ve çalışanlarının Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde staj/klinik uygulamalara katılması planlanıyor.

İmzalanan protokolle ayrıca karşılıklı ilişkileri geliştirmek adına gençlere yönelik ortak eğitsel- kültürel faaliyetlerin teşvik edilmesi amaçlanıyor.