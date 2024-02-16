Zehir taciri tutuklandı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde uyuşturucu tacirliği yaptığı tespit edilen kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.K. (47)’yi teknik takibe aldı. Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fizikî takip sonucunda şüphelinin üzerinde yapılan aramada, esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli E. K.’nın ikamet adresinde yapılan aramada ise kannobinoid (bonzai), methamfetamin, esrar ve 20 adet fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan E.K. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.