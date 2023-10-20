Zehir tacirlerine geçit yok

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Zehir tacirlerine geçit yok
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’te uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bozüyük Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yürütülen operasyonda; 21,90 gram sentetik kannabinoid maddesi, 9,32 gram met amfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 8 adet tabanca fişeği ele geçirilerek olayla ilgili 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Şahıslar hakkında ‘’Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’’ ve ‘’Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’’ suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen A.A. ve H.İ.B. isimli şahıslar çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.