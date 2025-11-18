Zehir tacirlerine polisten darbe: 6 günde 16 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerince 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirilirken 16 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğünce 12-18 Kasım tarihleri arasında Akyazı ilçesinde 12 özel hareket, 20 çevik kuvvet, 3 arama dedektör köpeği ve idarecisi, 2 dron ile 50 ekip olmak üzere toplam 250 personelle yapılan uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan ev ve üst aramalarında 1 kilo 816 gram sentetik cannabinoid, 294 gram sentetik cannabinoid yapımında kullanılan aseton, 107 gram ketamin, 23.04 gram esrar, 15 kenevir tohumu, 1.36 gram kokain, 1.81 gram metamfetamin, 1 gram a-m 2201 sentetik cannabinoid hammaddesi, 1 kök Hint keneviri bitkisi, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek, 100 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 90 TL nakit para ele geçirildi.

Ayrıca 1 şüphelinin ‘silahlı tehdit’ suçundan 13 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası, 1 şüphelinin ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma’ suçundan 2 yıl 7 ay kesilmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.