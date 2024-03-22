Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda 2 kişi tutuklandı

Bilecik'te düzenlenen narkotik operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda 2 kişi tutuklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’te düzenlenen narkotik operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada; 9,88 gram metamfetamin, 1,47 gram esrar maddesi ve 1 adet bong aparatı ele geçirilerek şahıs hakkında ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ ve ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı.

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Soruşturma kapsamında Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ile yapılan çalışmalarda 1 şahıs daha yakalandı.

Adli makamlara çıkarılan 2 şahıs Gölpazarı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.