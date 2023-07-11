Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 47 işçi taburcu edildi
Sakarya'nın Arifiye ilçesi 1. OSB'de faaliyet gösteren Federal Elektrik firmasında öksürük ve solunumda sıkıntı sebebi ile hastanelere başvuran 47 işçi tedavilerinin sonrasında taburcu edildi.
Sakarya’nın Arifiye ilçesi 1. OSB’de faaliyet gösteren Federal Elektrik firmasında öksürük ve solunumda sıkıntı sebebi ile hastanelere başvuran 47 işçi tedavilerinin sonrasında taburcu edildi.
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Federal Elektrik fabrikasında dün meydana gelen olayda, fabrikada çalışan 47 işçi zehirlenme şüphesi ile hastanelere başvurdu. Hususa ilişkin bölgeye sevk edilen AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerince yapılan incelemelerde, işçileri zehirleyen maddenin çamaşır suyu ile tuz ruhunun karışımından meydana gelen ve kolay buharlaşabilen gaz olduğu ortaya çıkmıştı. Öksürük ve solunumda sıkıntı sebebi ile çeşitli hastanelere başvuran 47 işçi tedavilerinin ardından taburcu edildi.