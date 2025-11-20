Zehirlenme yaşanan tanker gemisi, günün ilk ışıklarıyla görüntülendi
Dün akşam saatlerinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında zehirlenme vakası yaşanan Panama bayraklı Swanlake isimli tanker, olay sonrası Kartal açıklarına demirledi. Gemide 1 kişi hayatını kaybederken, 2 mürettebat hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı gemi günün ilk ışıklarıyla görüntülendi.
Olay, dün akşam saatlerinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tanker gemisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gemideki 3 mürettebat bilinmeyen bir nedenle zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine gemiye sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi.
Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, zehirlenen 2 mürettebat sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaşanan olayın ardından tanker güvenlik amacıyla Kartal açıklarına çekilerek burada demirledi. Zehirlenmenin yaşandığı gemi, günün ilk ışıklarıyla birlikte görüntülendi.