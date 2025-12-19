Zehra Dinçer Avrupa Yolunda: Silivri'ye Bir Milli Gurur Daha

Türkiye Şampiyonluğundan Avrupa Biletine

25-26 Ekim tarihlerinde Elazığ’da düzenlenen Ümit-Genç ve U21 Türkiye Şampiyonası’nda kendi kategorilerinde ilk 5’e giren sporcuların katılımıyla yapılan seçme müsabakalarında, U21 Bayan +68 kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Silivri Karate Spor Kulübü sporcusu Zehra Dinçer, İstanbul’da yapılan seçme müsabakalarında da zorlu mücadeleler verdi.

Rakiplerinin tamamını mağlup ederek Seçme Şampiyonu olmayı başaran Zehra Dinçer, bu başarısıyla 2026 yılı Şubat ayında Güney Kıbrıs’ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi, Silivri’yi ve bizleri Milli Takım adına temsil etmeye hak kazandı.

Milli Takım Kampına Katılıyor

Başarılı sporcu, Silivri Gümüşyaka’da bulunan Türkiye Karate Federasyonu Milli Takımlar Kamp Merkezinde Milli Takım kampına katılarak hazırlık çalışmalarına başlayacak.

Silivri Karate Spor Kulübü’nden Tarihi Gurur

Silivri’ye bugüne kadar Türkiye ve Balkan Şampiyonları kazandırarak önemli başarılara imza atan Silivri Karate Spor Kulübü, bir sporcusunun daha Avrupa Şampiyonası’nda bizi ve ülkemizi temsil edecek olmasının haklı gururunu yaşıyor.

Hedef: Avrupa Şampiyonluğu

Silivri’nin adını Avrupa arenasında bir kez daha duyuracak olan Zehra Dinçer için hedef net:

Avrupa Şampiyonluğu