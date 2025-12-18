Zehra Kınık 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul’da Batın Barlasçeki’nin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin tutuksuz yargılanan sanık Fatıma Zehra Kınık Demir, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Beykoz’da 9 Temmuz’da seyir halindeki motosiklete çarpması sonucu Batın Barlasçeki’nin (17) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yargılanan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, ‘taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kınık’ın ehliyetine ise 2 yıl süreyle el konulmuştu. Dosya istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkeme olan Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı bozdu. Ceza Dairesi, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan ceza alan Kınık’ın müştekilerin şikayetini geri çekmesi sebebiyle ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. İstinaf mahkemesi, kazada yaralanan şahısların şikayetlerini geri çekmesi sonucu dosyayı tekrar Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

1 Aralık’ta görülen dava kapsamında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, müştekilerden Muammer Kızıl’ın kovuşturma aşamasında, yaralanan müşteki sanık Öztürk’ün ise istinaf aşamasında şikayetinden vazgeçtiğini belirterek sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Bugün, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Fatıma Zehra Kınık Demir ve taraf avukatları katıldı.

"Beraatimi talep ediyorum"

Mahkemede savunma yapan Kınık, "Tekrardan aynı üzüntüyü yaşadığımı söylemek istiyorum. Onlarla üzüntümü paylaşıyorum. Kamera kayıtlarından açıkça gözüktüğü gibi bana yol veren minibüs sonrası yavaşça çıktım. Aradan süratle fırlamış olan motosiklet sürücüsünü benim farıma sürttüğü zaman farkettim. Kör noktamda kalıyordu sürtünce farkettim. Keşke bu kaza yaşanmasaydı. Kusurun motosiklet sürücüsünde olduğu kanaatindeyim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederim"

Hayatını kaybeden Batın Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan beyanında, "Sanığın cezasız kalmasını kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil. Ben oğlumu bir daha hiç göremeyeceğim. Yaşasaydı 18 yaşına girecekti bir canın yok olmasına sebep olmuşken bunun cezasız kalmasını istemiyorum. Ben sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Demir’i ‘taksirle bir kişin ölümüne neden olma’ suçundan 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Hakim, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini göz önüne alarak takdiri indirim yapılmasına ve 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığın ehliyetine ise 1 yıl süreyle el konulmasına hükmedildi.