Zekat Kongresi 18 Kasım'da başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesince düzenlenen Zekat Kongresi, 18 Kasım Cuma günü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla İstanbul’da başlıyor.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin ortak düzenleyeceği Zekat Kongresi, 18 Kasım Cuma günü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla İstanbul’da başlayacak. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde gerçekleştirilecek kongre, Erbaş’ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

Kongre, ‘İslam Ekonomisinin Temel Prensipleri ve Özgün Yönleri’ başlıklı açılış konferansının ardından 6 oturumla devam edecek. ‘Zekat ve Birey’, ‘Zekat ve Toplum’, ‘Zekat ve Din Eğitimi’, ‘Zekat ve Fıkıh’, ‘Türkiye’de Zekat Uygulamaları ve Diyanet’ başlıklı oturumların ardından kongre; ‘Değerlendirme’ oturumuyla sona erecek.

Uluslararası düzeyde katılımın da olacağı kongre, üç gün sürecek.