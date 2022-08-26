Zekeriya Artar, okullarda incelemelerde bulundu
Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı öncesinde okullarda incelemelerde bulundu.
Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı öncesinde okullarda incelemelerde bulundu.
12 Eylül tarihinde başlayacak olan 2022-2023 eğitim-öğretim yılı, 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması öncesinde Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, okulları tek tek ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Hazırlıkları yerinde takip eden Artar, okul müdürleriyle görüştü.