Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı.

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  • 13.04.2022 15:27
  • Güncelleme: 13.04.2022 16:24
Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı.

Akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz için Esenler Merkez Camii’nde öğle namazı ardından cenaze töreni düzenlendi.

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Cenazede Zekeriya Beyaz’ın oğlu Oğuzhan, kızları Edibe, Gökçen, Aysen, Mihriban taziyeleri kabul etti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ardından Beyaz için helallik alındı. Zekeriya Beyaz’ın naaşı Topkapı Kozlu Mezarlığı’na defnedildi.

Katıldığı televizyon programlarında yaptığı açıklamalarla bir dönem Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Beyaz, “Tavuktan ve balıktan kurban olur”, “50 çift ayakkabı da Kurban niyetine dağıtılabilir", "Başörtüsü farz değil" açıklamalarıyla büyük tepki toplamıştı.

Zekeriya Beyaz’ın tartışmaya neden olan sözlerinden bazıları ise şöyleydi:

"-Şekersiz sakız orucu bozmaz

- Öpüşmek orucu bozmaz

- Cinsel ilişkiyle oruç açılabilir

- Kur’an’ı Kerim’de başörtüsü yok. Bu insanların dileğine bırakılmıştır. Uydurma hadislerle günümüze gelmiştir"

Zekeriya Beyaz kimdir

Gaziantep’te 1 Mart 1938’de dünyaya gelen Beyaz, ilkokulu burada, ortaokulu ise Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi’nde okudu. Nizip Ulu Camisi’nde imam hatip olarak 1 Mart 1963’te memurluk görevine başlayan Beyaz, 1972’de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Beyaz, Diyanet İşleri Başkanlığında 14 yıl imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük yaptı.

Beyaz, "İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna Göre Evlenme" konulu teziyle yüksek lisans ve "İslam Hukukuna ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı" konulu teziyle doktora diploması aldı. Yazarlık ve köşe yazarlığı yapan Zekeriya Beyaz, 1991’de sosyoloji alanında doçent, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Bölümünde profesör unvanı aldı.

İHA

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