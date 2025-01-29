'Zeki Çocuk Yetiştirmenin Sırları Seminerde Konuşuldu'
Çocuk Gelişim Uzmanı Talha Emre Akıncıoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı 'Zeki Çocuk Yetiştirmek' konulu seminer, Silivri Belediyesi tarafından düzenlendi. Seminere belediye yetkilileri ve aileler yoğun ilgi gösterdi.
Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen “Zeki Çocuk Yetiştirmek” konulu seminer, Yaşar Kemal Salonu’nda gerçekleştirildi. Çocuk Gelişim Uzmanı Talha Emre Akıncıoğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda önemli bilgiler paylaşıldı.
Seminere, Belediye Meclis Üyeleri Fatih Çepni, Ebru Onur ve Aykut Batur’un yanı sıra, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Meral Türkmen Terlikçi, Spor Koordinatörü Emrah Mutlu ve çok sayıda aile katılım gösterdi.
Ebeveynlerin çocuklarına daha bilinçli rehberlik edebilmesi adına düzenlenen seminerde, zeka gelişimini destekleyici yöntemler, çocukların yeteneklerini keşfetme yolları ve bilinçli ebeveynlik konularında detaylı bilgiler sunuldu.
Seminere katılım gösteren herkese teşekkür eden Silivri Belediyesi yetkilileri, çocuk gelişimiyle ilgili bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.